1316 jours à faire au Palais - Macky Sall, un "cartouchard" qui ne le sait pas? Le journal Kritik indique que le Président de la République, Macky Sall est un cartouchard qui est rattrapé par la limite des mandats. Les 1316 qui lui restent à faire au Plais seront déterminants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020

1316 jours pour préparer sa sortie ou mettre en orbite son successeur, le temps est désormais compté pour Macky Sall. Selon Kritik, ce dernier est en train de griller son ultime mandat en 2024.



Parti sur les chapeaux de roues, le second mandat du Chef de l'Etat entre dans sa vitesse de croisière et, malgré l'impact de la Covid-19, les légalistes lorgnent le calendrier électoral surtout la date de la prochaine élection présidentielle qui se disputera sans Macky Sall, un cartouchard rattrapé par la limite des mandats.



