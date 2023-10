13e édition du Prix Orange de l’entrepreneuriat social au Sénégal : Les trois lauréats se partagent 12 millions FCfa de subventions

Les lauréats pour cette 13ème édition sont les startups Afiyasens, cactus innovation et Linguère Fablab à qui les prix ont été décernés au siège de Orange digital center en présence notamment du directeur de cabinet du ministre en charge de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique Me Moussa Bocar Thiam et des responsables de Sonatel et Orange.



Afiyasens qui a remporté le premier prix de l’entreprenariat social a reçu une subvention de 5 millions de francs Cfa. Cette startup vise à résoudre le problème du diagnostic du paludisme grâce à l’utilisation de nouvelles technologies.



L’initiatrice de cette solution, Rokhaya Digne trouve que les méthodes de diagnostic traditionnelles sont longues, sujettes à des erreurs, nécessitent des ressources coûteuses et parfois inaccessibles.



Cactus innovation, solution qui a remporté le deuxième prix du concours bénéfice d’une subvention de 4 millions de francs Cfa. Le porteur du projet Cactus innovation, El Hadji Malick Sagne propose un système de production rentable qui protège à la fois l’environnement et la santé de la population par la mise en place d’une ferme autonome en valorisant le cactus afin de bénéficier de ses avantages agronomiques, énergétiques et surtout environnementaux.



Le projet Linguère Fablab a eu le troisième prix du concours qui promeut l’entreprenariat social au Sénégal. Celle qui porte ce projet, Anta Ngom bénéficie d’une subvention de 3 millions de francs Cfa.



Son projet « est le premier Fablab sénégalais créé par des femmes pour briser les barrières sociales et économiques auxquelles elles sont confrontées, tout en favorisant leur épanouissement personnel et leur indépendance financière ».



La directrice générale de Orange digital center a indiqué que ce prix vient reconnaître et célébrer le talent, l’impact positif et l’engagement de jeunes qui œuvrent à améliorer les conditions de vie des populations à travers leurs innovations technologiques.



Cette année, Awa Niang a confié qu’ils ont reçu 86 dossiers de candidats avec une représentation féminine à hauteur de 75%. En plus des montants qu’ils ont reçus en guise de subvention, « les lauréats vont bénéficier d’un appui technique qui sera octroyé par des experts en incubation et partenaires de Sonatel et du groupe Orange sur une période de 6 mois ».



Le directeur de cabinet de Me Moussa Bocar Thiam a indiqué que depuis sa création, Orange digital center contribue à l’employabilité des jeunes par une formation numérique adéquate et un accompagnement à l’insertion.



Souleymane Astou Diagne a souligné que des initiatives comme le Prix Orange de l’entreprenariat social en Afrique et Moyen Orient (Poesam) favorisent le développement de projets innovants basés sur les technologies de l’information et de la communication permettant d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen Orient dans les domaines de la santé, l’éducation, l’agriculture, le développement durable etc.



Bassirou MBAYE





