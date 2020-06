14 Juin 1987 - 14 Juin 2020: Hommage à Alla Seck, le père de la danse moderne au Sénégal Qui dit Alla Seck dit la danse



Je me souviens d'une interview de You avec AKD en 1994 où il disait qu'Alla a tout créé en termes de danses: Xaaj Bii, Withiakhou sont ses œuvres

Le défunt Habib Faye, durant un entretien pré-Bercy 2017, dira que la mort d'Alla Seck restera son plus mauvais souvenir. En effet, Alla devait rejoindre le groupe pour continuer la tournée So avec Peter Gabriel. Bien vrai que sa maladie se développa á Londres, Youssou avait même insisté pour qu'il se soigne en Europe, étant donné que les infrastructures sanitaires étaient plus équipées, ce qui aurait accru ses chances de guérison. Habib fut le premier à être informé du décès d'Alla et pendant des minutes, il fut inconsolable. C'est au retour d'une promenade que Bib eut le courage d'informer Youssou et le groupe de cette triste nouvelle.



Très vite, Youssou et le Super Etoile demandèrent à Peter Gabriel s'ils pouvaient rappliquer dare-dare sur Dakar. Il faut aussi saluer la générosité et l'humanisme de Peter Gabriel.



C'est ainsi que Youssou Ndour et le Super Etoile étaient tous présents à temps pour les funérailles d'Alla Seck, qui sera enterré à Touba vu qu'il fut un fervent disciple Mouride.



Quelques semaines après, le mémorial Alla Seck sera organisé avec tous les groupes Sénégalais au stade Demba Diop



Youssou Ndour et le Super Etoile furent les derniers à monter sur scène après la prière de Fajar (7h du matin) et y fournirent une belle prestation.



Qui dit Alla Seck dit aussi improvisation



Ses envolées humouristiques sur Mbarguedj, Alboury (une de ses meilleures), Wagane (version Remix) et la dernière sur cassette (Jimaamu) même s'il continuera à apporter son caxabaal durant les tournées nationales du groupe (Saint-Louis 1986), seront gravées dans la mémoire collective.



Alla Seck fut aussi un chanteur. Nous nous souviendrons de sa chansons Adioupe Nar en 1976, avec le Star Band de Dakar.



Bref, je trouve qu'il est temps que les jeunes se familiarisent davantage avec ceux qui ont marqué l'histoire de notre culture.

