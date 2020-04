14 ans après le coup de boule de Zidane, Materazzi exprime sa colère contre les Italiens Lors d'un live Instagram, Materazzi est revenu sur l'incident du Mondial 2006 avec Zidane et la façon dont il a été traité.

Le coup de boule de Zidane

Souvenez-vous, c'était le 9 juillet 2006. La finale de la Coupe du Monde se joue entre la France et l'Italie, les deux équipes sont à égalité et Zidane joue son dernier match professionnel. C'est alors que le Français assène un violent coup de tête à l'Italien Marco Materazzi après avoir été vraisemblablement insulté par ce dernier pendant tout le match. Zidane est expulsé après un carton rouge et la France perdra finalement le match.



Materazzi revient sur l'incident de 2006

Récemment, Materazzi participait à un live Instagram avec le chef et support de l'Inter, Davide Oldani. Durant cet échange, il est revenu sur le match 14 ans après les faits. Il a indiqué ne plus en vouloir à Zidane depuis longtemps, mais nourrir une rancœur tenace contre les Italiens. Selon lui, Zidane a été protégé par ses compatriotes, tandis que lui a été "fracassé" par les Italiens qui auraient, selon lui, dû le défendre.



Je suis un patriote, et j'ai toujours défendu les couleurs de l'Italie. Leurs critiques, c'est ce qui m'a fait le plus mal après cette Coupe du Monde. Ces personnes auraient dû embrasser le sol que je foulais, vu que j'ai marqué le but égalisateur.



Une preuve que ce match est encore bien présent dans l'esprit de l'Italien et qu'il n'a pas encore fait la paix avec ce qu'il a représenté.





