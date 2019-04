14 mois sans salaire à PCCI : ‘’France Dégage’’ engage le combat L’association ‘’France dégage’’ a tenu un rassemblement ce samedi devant les locaux de PCCI pour manifester contre le non-paiement de salaires depuis 14 mois dans ce centre d’appel.

Guy Marius Sagna, membre de France dégage, a jugé cette situation inadmissible, surtout que, a-t-il dit, « PCCI bénéficie de la convention Etat-employeurs. Cela veut dire que l’Etat verse régulièrement de l’argent à PCCI pour l’aider à prendre en charge ses salaires. Mais ou est passé cet argent » ?



Selon l’activiste qui s’exprimait sur la RFM, le président Macky Sall qui a annoncé consacrer son quinquennat aux jeunes et à l’emploi, doit intervenir dans cette affaire. Il accuse également le ministère de l’Emploi qui n’a jusque-là pas réagi sur ce dossier, de complicité dans cette affaire.



Dans tous les cas, Guy Marius Sagna a annoncé des manifestations d’envergure prochainement, si le problème n’est pas réglé dans les plus brefs délais.

