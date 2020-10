140 migrants morts: Guterres se dit "horrifié" du plus grand naufrage de 2020 Après les révélations de l’Organisation internationale pour la migration (Oim) qui estime que l’incendie à bord d’une pirogue transportant des migrants au Sénégal a fait «au moins 140 morts », le secrétaire général de l’Onu se dit « horrifié »

Dans un tweet, Antonio Guterres écrit : « Je suis horrifié d’apprendre qu’au moins 140 personnes sont mortes dans un naufrage au large des côtes du Sénégal.



Toute personne, à la recherche d’une vie meilleure, mérite sécurité et dignité. Nous avons besoin de routes sûres et légales pour les migrants et les réfugiés ».



