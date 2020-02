140e édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi: La date connue

Le Gouverneur de Dakar Monsieur Assane Sall, a présidé un CRD consacré à l’Appel de Seydina Limamou Laye prévu les 25 et 26 Février 2020 à Camberène, Ngor et Yoff, à Dakar. Une rencontre qui s’est déroulée en présence du préfet de Dakar, des sous-préfets des Almadies, Parcelles assainies et Dakar plateau, le Représentant de la Famille layenne Seydina Issa Thiaw Laye, fils du Khalife, était accompagné d’une forte délégation.



Ont aussi répondu à l’appel, Seydina Issa, le coordonnateur de l’Appel et chef de la délégation, des directeur de services, les représentants de la police, la Gendarmerie, les Sapeur-pompiers, les Maires de Dakar et des Communes d’arrondissements de Yoff, Ngor, Mermoz / Sacré-Coeur, Parcelles Assainies et Camberène.



Le CRD préparatoire aura tourné durant trois tours d’horloge, pour la réussite de cet événement -phare pour la communauté Layenne.

