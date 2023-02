143e édition de l’appel des Layènes : Antoine Diome invite la communauté à prier pour une paix durable

Le Sénégal doit se réjouir du privilège d’être en paix et en concorde. C’est du moins ce qu’a voulu faire comprendre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Antoine Félix Diome a magnifié la pertinence du thème de « la Paix et le développement à la lumière des enseignements du Mahdi » de la 143 e édition de l’appel des Layènes. Le ministre de l’Intérieur, M. Antoine Diome, a rendu un hommage au fondateur de la confrérie Layène qui, d’après lui, est un artisan exemplaire de la paix. « Seydina Limamou Lahi (Psl) a prôné la non-violence bien avant Gandhi et Martin Luther King », a-t-il soutenu, tout en invitant la communauté layène à prier pour un Sénégal de paix et de concorde, renseigne "Le Témoin".



D’emblée, il a rappelé l’intérêt que l’État accorde à la religion et aux différentes confréries existantes dans notre pays. « Qui a autre chose peut le prendre, mais, nous, ce qu’on a au Sénégal, nous suffit. Nous n’avons rien à envier aux autres, au contraire, c’est aux autres de nous envier, c’est à nous que Dieu a confié Seydina Limamou Lahi (Psl) », a déclaré le ministre lors de la cérémonie officielle du 143e appel de Limamou Laye.



Dans son prêche, Seydina Limamou recommande aux fidèles de se concentrer sur leurs propres défauts et non sur ceux des autres. Selon Mamadou Makhtar Laye, porte-parole du jour, « Al Mahdi » recommande de ne voir que ses propres tares afin d’y remédier. « La médisance est à bannir. Elle nous éloigne du travail que la personne doit faire sur soi, pour parfaire son comportement », a souligné Mamadou Makhtar Laye. En dehors du travail que chacun doit effectuer sur sa personne, le saint homme a exhorté les fidèles à une solidarité sans faille entre eux.