145e Appel Seydina Limamoulaye : Jean Baptiste Tine réitère l’engagement de l’Etat pour un déroulement ‘’parfait’’

Le ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique a rassuré, mardi, de la satisfaction ‘’correcte’’ et ‘’totale’’ des attentes exprimées par le comité d’organisation du 145e anniversaire de l’Appel de Seydina Limamoulaye pour une ‘’réussite parfaite’’ de cet évènement religieux prévu à Dakar, les 30 et 31 janvier prochain.



‘’Le gouverneur de la région de Dakar va prendre les mesures nécessaires pour accompagner le comité d’organisation dans la préparation et la prise en charge correcte et totale de toutes les préoccupations qu’il a formulées’’, a déclaré le général Jean Baptiste Tine.



Le ministre s’exprimait ainsi lors de la réunion nationale préparatoire de la commémoration de la 145e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, tenue dans les locaux du ministère.



‘’Je ferai prendre toutes les dispositions appropriées afin que cette édition 2025 de la commémoration de l’appel de Seydina Limamou Laye, qui est un événement majeur de notre calendrier religieux national soit une parfaite réussite’’, a-t-il assuré.



Des représentants de plusieurs services publics, dont ceux de la sécurité, la santé, l’hygiène, etc., ont pris part à la réunion préparatoire de cet événement religieux annuel qui drainent plusieurs milliers de fidèles musulmans.



Chacun, en ce qui concerne son secteur, a réitéré ses engagements à accompagner le comité d’organisation.



Cette 145ème édition est placée sous le thème : ‘’Les valeurs islamiques et le développement durable à la lumière des enseignants de Seydina Limamou Laye’’.



