145e Appel de Seydina Limamou Laye : Le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé à ses ministres, de veiller à son bon déroulement La 145e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye a été au menu de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, qui s'est tenue, ce mercredi, au palais de la République. Le chef de l’État s’est exprimé sur cette commémoration prévue demain et après-demain (les 30 et 31 janvier 2025).

Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de « veiller, en étroite collaboration avec les organisateurs, au bon déroulement des manifestations religieuses relatives à l’Appel dans les localités et sites concernés (Yoff, Cambérène, Ngor) », lit-on, dans le communiqué du Conseil des ministres.



Ainsi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a « adressé ses chaleureuses félicitations au Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye et aux fidèles, pour leur mobilisation et leurs prières pour un Sénégal de paix, de stabilité et de progrès dans la solidarité ».



