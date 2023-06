146 candidats à l’émigration interpelés

L’approche de la Tabaski est un moment propice pour les organisateurs de voyages clandestins, de convoyer leurs clients. Mais cette fois, la Gendarmerie nationale a déjoué leur plan. En effet, dans sa dynamique de lutte contre l’émigration clandestine, la Gendarmerie a organisé, dans la semaine du 18 au 24 juin 2023, une série d’opérations de surveillance du littoral, sur l’ensemble du territoire national, informe "L'As".



L’initiative a porté ses fruits, car les pandores ont interpellé 146 candidats à l’émigration irrégulière entre Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Thiès, ainsi que 9 organisateurs. Les gendarmes ont saisi en plus 120 litres de carburant hors-bord, deux moteurs hors-bord, une nourrice pour moteur hors-bord, une pirogue, trois taxis immobilisés. La gendarmerie nationale appelle les parents à plus de vigilance, en cette période de préparation de la fête de Tabaski que privilégient les organisateurs pour s’adonner au trafic de migrants, majoritairement jeunes.