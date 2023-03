146ième AG de l'Union Interparlementaire : Dr Amadou Mame Diop , le Président de l’Assemblée nationale, est arrivé à Bahreïn. Le président l'Assemblée nationale, Son Excellence, le Dr Amadou Mame Diop est arrivé, le samedi matin à Bahreïn où il prendra part à invitation du Parlement du Bahreïn, à la 146e Assemblée de l'UIP et ses réunions connexes. L'Assemblée se tiendra à Manama (Bahreïn) du samedi 11 au mercredi 15 mars 2023.

Le président de l’Assemblée nationale est accompagné des députés membres de l'Uip, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Me El Hadj Omar Youm, du Rapporteur général de la Commission des Finances et du controle budgétaire, Monsieur Yoro Sow et de Madame Fanta Sall.



La Vice présidente du Comité Exécutif de l'Uip, Madame Adji Diarra Mergane a précédé la délégation à Bahreïn afin de participer aux réunions préparatoires.



Les organes statutaires de l'UIP, à savoir le Conseil directeur, les commissions permanentes, le Comité des droits de l'homme des parlementaires et le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires, se réuniront pendant cette Assemblée.



Le débat général sera axé sur son thème principal, Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives : combattre l'intolérance, et offrira une plateforme aux délégués pour délibérer, échanger des points de vue et galvaniser l'action parlementaire dans ce domaine.



L'Uip est l'organisation mondiale des Parlements mondiaux avec 178 Parlements et 14 membres associés et elle favorise la diplomatie parlementaire et donne aux parlements et aux parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable dans le monde.



Sa mission est de promouvoir une gouvernance, des institutions et des valeurs démocratiques, de concert avec les parlements et parlementaires afin de faire ressortir et de répondre aux besoins et aspirations des citoyens. Elle œuvre pour la paix, la démocratie, les droits de l’homme, l’égalité des sexes, l’autonomisation des jeunes, l’action climatique et le développement durable grâce au dialogue politique, la coopération et l’action parlementaire.







