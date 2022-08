14e Congrès du SAES : Les 13 mesures phares pour une éducation de qualité

Le 14e congrès du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) du Sénégal s’est tenu ce week-end sous le thème « Enseignement supérieur au Sénégal : défi de la qualité ». Une thématique qui entre dans la perspective d’offrir un espace durablement pacifié et un système d’Enseignement Supérieur et de Recherche de plus en plus performant. Présidant la rencontre, le ministre de l’Enseignement supérieur s’est félicité de l’importance accordée par le chef de l’Etat à l’éducation, en listant les 13 mesures particulières prises pour l’enseignement supérieur, informe "L'As".



Secteur clé dans le développement de tout pays, l’enseignement supérieur est au cœur des priorités du Président Macky Sall. En attestent les 13 mesures qu’il a prises pour un système d'enseignement supérieur et de recherche plus performant.



Le ministre de l’Enseignement supérieur, qui s’exprimait ce week-end, en marge du 14e congrès du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) du Sénégal, s’est félicité des engagements pris ainsi que du chronogramme précis d’exécution fixé.



De l’avis de Cheikh Oumar Hanne, à l’issue des échanges entre le Saes et le Président, ce dernier avait demandé d’achever les infrastructures en cours dans les plus brefs délais, de recruter des PER et PATS pour 2022-2026, en corrélation avec les flux d’étudiants, pour se rapprocher des normes standards. Mais aussi d'accroître les capacités d’accueil scientifiques, technologiques, professionnalisantes et des ISEP, de mener une réflexion sur l’accès aux Masters et aux Doctorats et de favoriser les diplômes interuniversitaires. Sur ce point, il s’agira d’encourager les troncs communs, de fixer un nombre raisonnable d’étudiants, d’encourager et d’accompagner les masters interdisciplinaires et interuniversitaires, de revoir les profils d’encadrement et corréler les masters aux laboratoires.



Dans la même lancée, le chef de l’Etat avait ordonné d’optimiser la gestion financière qui consiste à analyser la gestion financière, en partenariat avec le ministère des Finances. Aussi, il s’agira de moderniser le système d’allocation des bourses et aides nationales et étrangères, de mettre en place des CPGE, de travailler à l’insertion socio-professionnelle des diplômés, d’élaborer un Plan stratégique pour la Recherche et l’Innovation (2023-2032), dont les travaux viennent d’être finalisés avec l’accompagnement des plénipotentiaires du SAES.



Toujours dans le même registre, il s’agira également d’accélérer la transformation digitale, d’engager le processus de certification qualité, d’évaluer l’Enseignement privé, et enfin de mettre en place un dispositif efficace et inclusif au niveau du MESRI, en relation avec la Commission d’évaluation des politiques publiques.



DES ACQUIS HISTORIQUES



Revenant en outre sur les réalisations, Cheikh Oumar Hanne renseigne que sur le plan infrastructurel, des efforts ont été faits, tels que la relance et la livraison des chantiers, la consolidation des acquis par une poursuite méthodique et intelligente de certaines activités et l’initiation, sur des bases pragmatiques, d’autres projets et programmes qui ont mobilisé des ressources considérables.



De mémoire, il énumère les chantiers de l’Université Amadou Makhtar Mbow (UAM) déjà achevés, le lot 1 de l’Université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass (USSEIN) en phase de finition. Quant aux chantiers de Fatick et de Kaffrine, il annonce que les blocages ont été levés et que les travaux reprendront dans un court délai et à un rythme soutenu. Alors que l’UVS a déjà pris possession de son siège à Diamniadio et que la construction des ENO se poursuit, pour un maillage total des départements du pays. Quid des ISEP ? Il renseigne qu’ils sont aussi dans la même dynamique, avec la construction de 8 autres, dont le financement est déjà acquis avec la Banque mondiale.



A l’en croire, ce modèle permettra non seulement de professionnaliser davantage nos formations, mais continue de séduire, comme en atteste la récente visite du président de la Banque mondiale à l’ISEP de Thiès. Mais ces ISEP permettront également, à court terme, de réduire considérablement les effectifs des universités.



Dans cette perspective, Cheikh Oumar Hanne souligne qu’un accent particulier sera mis sur les voies à suivre et les moyens à mettre concrètement en oeuvre pour la dernière phase des grands chantiers, pour la modernisation des anciennes universités.



En matière de Recherche et d’Innovation, le ministre rassure que l’exécution de l’ambition du président de la République permettra de doter toutes nos universités, d’équipements scientifiques de haute qualité, pour un montant de 52 milliards FCfa. Avec un premier lot en cours de livraison. Toujours dans sa volonté de redorer l’enseignement supérieur, le ministre se félicite de l’engagement du chef de l’Etat à ériger la recherche en catalyseur du développement durable, de l’industrialisation et de l’entrepreneuriat, pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035.



Pour ce qui est de la revalorisation des pensions de retraite, point phare des accords signés entre le gouvernement et le SAES, il annonce que les textes portant modification du régime des retraités des PER, ont été adoptés. Cerise sur le gâteau, l’augmentation de l’allocation de la retraite du FNR vient encore d’être actée. Pour ceux qui sont encore en activité, la défiscalisation de l’indemnité de logement sera appliquée dans les universités.