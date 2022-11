14e édition du Forum Meday à Tanger : La nécessaire réinvention du multilatéralisme (Mankeur Ndiaye)

Merci, monsieur le modérateur, chers collègues, honorables invités,

L'on définit souvent le multilatéralisme étant la « technique qui privilégie, au plan des relations internationales, les rapports de chaque pays avec l’ensemble des autres ».



En parlant de « rapports », on pense aux règles, aux normes qui définissent ces rapports, au mode d’organisation de ces rapports. Nous ne sommes plus alors dans l’État de nature que Thomas Hobben définit comme un monde où chacun dispose du droit absolu de recourir à la force pour se faire justice.



Le 20e siècle a vu le multilatéralisme connaître un essor fulgurant avec, notamment, la création en 1945 de l’Organisation des Nations Unies et de son système, la multiplication des Organisations internationales, le système de Bretton Woods, le boom des relations économiques et commerciales internationales fondées sur les règles du GATT d’abord et, depuis quelques années sur celles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).



L’ONU demeure le cadre d’action du multilatéralisme par essence, le lieu où s’harmonisent les efforts des peuples pour la paix. Le multilatéralisme n’annihile pas la capacité d’action individuelle des États, encore moins leur puissance individuelle. Il s’agit d’un principe d’action qui permet de faire face, de manière concertée, convenue, aux enjeux globaux comme la construction de la paix, la défense du climat, la lutte pour la protection de la santé publique mondiale, contre les grandes endémies, la lutte contre le terrorisme, pour ne citer que ces domaines d’action.



Aucun État, pris individuellement, quelle que soit sa puissance, ne peut, seul, faire face et relever ces défis partagés. Edmund Burke, homme politique irlandais du 18e siècle écrivait : « Ne peuvent agir avec fruit, ceux qui n’agissent pas de concert ; ne peuvent agir de concert, ceux qui n’agissent pas en confiance ; ne peuvent agir en confiance, ceux qui ne sont pas liés par des opinions communes, des affections communes et des intérêts communs ».



Au cœur du multilatéralisme, il y a l’État qui en est le moteur. Aujourd’hui, les Nations-Unies en comptent 193, d’inégale force et capacité, des petits comme des grands, des pauvres comme des riches, des démocrates comme des dictatures, chacun tentant de défendre et de promouvoir son « intérêt national », sa « propre diplomatie » au sein d’Organisations communes, au sein des Nations-Unies et de son Système.



Aujourd’hui, nous vivons dans un monde radicalement changé, complexe, dangereux, mais profondément indépendant.



Rappelons rapidement quelques propos récents :

– « Au cours de l’année écoulée, notre monde a connu de grands bouleversements : Une crise croissante de l’insécurité alimentaire, des records de chaleur, d’incendies, d’inondations et de sécheresses, la Covid 19, l’inflation et une guerre inutile » (le Président Biden le 21 septembre à l’Assemblée générale des Nations Unies).



– « Allons à l’essentiel, ne nous résignons pas à la fragmentation du monde et à la montée des menaces à la paix, ne permettons pas que les crises s’additionnent, que les conflits sans solutions se multiplient et que prolifèrent les armes de destruction massive…. Les membres du P5 ne sont les seuls à avoir leur mot à dire. Et s’ils l’ont, et ils l’ont incontestablement, cela ne peut désormais fonctionner que si nous sommes capables d’œuvrer plus largement au consensus international nécessaire à la paix… » (Le Président Emmanuel Macron devant l’Assemblée générale des Nations Unies le 20/09/2022).



– « Le monde est devenu plus dangereux et plus incertain, sous l’emprise combinée du réchauffement climatique, des périls sécuritaires et sanitaires ainsi que de la guerre en Ukraine…… Il urge d’agir ensemble pour apaiser les tensions, soigner notre planète, réduire les inégalités persistantes Nord/Sud et redonner sens au multilatéralisme …. » (Le Président Macky Sall, le 20 septembre 2022 devant l’Assemblée générale des Nations Unies).



L’expression est lâchée : « Redonner sens au Multilatéralisme, donc le réinventer».



Oui, le système international multilatéral conçu après 1945, a connu une série de crises qui nécessite aujourd’hui, au regard de la complexification des relations internationales et l’émergence de nouvelles menaces de toutes natures, sa refonte globale et un réengagement pour la protection et le respect des normes et principes convenus dans la charte de San Francisco, pour mieux faire face aux défis du présent et du futur.



Le 2 avril 2019 fut lancée une importante initiative franco-allemande : « L’alliance pour le multilatéralisme » bâtie autour de trois (3) ambitions fortes :



– Compenser l’engagement insuffisant des États et défendre les normes fondamentales

– Réformer et moderniser les Institutions internationales contre le statu quo

– Impulser des initiatives fortes, notamment là où la gouvernance est absente ou insuffisante.



En janvier 2022, pour marquer le 75e anniversaire de l’Organisation des Nations-Unies, le Secrétaire général des Nations-Unies a lancé une consultation mondiale, à travers des sondages et des dialogues ayant vu la participation de plus d’un million de personnes à travers le monde. Ce dialogue portait sur les espoirs, les craintes pour l’avenir, les priorités pour la coopération internationale et pour les Nations-Unies.



Le constat simple qui avait été fait avant le Covid, était que « la coopération mondiale était en diminution dans un contexte de défis mondiaux croissants : La crise climatique et les menaces des armes nucléaires, les changements dans nos populations et dans la sphère numérique, les tensions géopolitiques croissantes et les nouvelles formes de violence, l’aggravation des inégalités avec des troubles sociaux croissants ».



En compilant, après chaque analyse, les priorités retenues par les participants à cet exercice, l’on peut noter la question de la santé globale et la solidarité internationale qui a gravement fait défaut durant les 2 dernières années 2020/2022 : « Le nationalisme vaccinal » en est une parfaite illustration. Autres priorités pour donner sens au multilatéralisme ou le réinventer :



- La crise climatique et notre environnement naturel.

- Les droits de l’homme, le règlement des conflits, la lutte contre la pauvreté et la réduction de la corruption. 87% des gens interrogés pensent que « la coopération mondiale est vitale pour relever les défis mondiaux ».

-

Oui, réinventer le multilatéralisme, c’est s’entendre sur la priorité de notre monde et « ré-imaginer la manière dont les Nations coopèrent, c’est repenser la solidarité entre les peuples et les nations, surtout dans les moments de grave crise mondiale (comme la Covid), c’est repenser l’économie et le commerce mondial, c’est réparer les inégalités.



La crise de la Covid-19 a révélé comment le monde pouvait être menacé et paralysé, comment les Nations-Unies pouvaient être paralysées : Le Conseil de sécurité était réduit à des réunions virtuelles, l’Assemblée générale ne fonctionnait presque plus. Elle a révélé aussi comment l’égoïsme, le nationalisme, pouvaient prendre le dessus sur la coopération et la solidarité internationale et menacer le multilatéralisme.



Le 24 septembre 2020 devant le Conseil de Sécurité en plein Covid, le Secrétaire général des Nations-Unies relevait fort justement : La pandémie de la Covid 19 « met manifestement à l’épreuve la coopération internationale – épreuve à laquelle nous avons échoué…Cette situation a été créée par le manque de préparation, de coopération, d’unité et de solidarité à l’échelle mondiale…



Nous devons de toute urgence mener une réflexion innovante sur la gouvernance mondiale et le multilatéralisme afin de l’adapter au XXI siècle ». Il a ajouté que le monde avait besoin « d’un multilatéralisme en réseau, fondé sur des liens avec une coopération solide entre les Organisations internationales et régionales, les institutions financières internationales et autres alliances et institutions mondiales….Les Etats ne sont pas en mesure de répondre chacun, isolément, à tous ces problèmes. Nous devons élargir notre idée de la gouvernance mondiale, et y inclure les entreprises, la société civile, les villes et les régions, le monde universitaire et la jeunesse ».



Je conclurai, chers collègues, chers amis et participants, avec ces mots du Secrétaire général Guterres : « Nous avons besoin d’un multilatéralisme plus fort et de meilleure qualité, qui fonctionne efficacement et bénéficie réellement aux populations que nous servons ».



Je vous remercie



Ambassadeur Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires Étrangères du Sénégal, et ancien Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations-Unies en Centrafrique