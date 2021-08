15 millions FCfa pour chaque type de scrutin: Comme à la présidentielle, "pauvres" s'abstenir ! Avec la somme désormais officielle de quinze (15) millions FCfa à verser pour chaque type de scrutin aux élections locales du 23 janvier 2022, les candidats "pauvres" ont du souci à se faire.

Selon Cheikh Sarr, plénipotentiaire de BBY: " nous pensons que le ministre de l'Intérieur a coupé la poire en deux ".



Pour le directeur exécutif de l'Ong 3d, Moundiaye Cissé, " on ne doit pas verser dans une démocratie, où seuls ceux qui ont les moyens participent aux élections.. .".



Le coordonnateur des plénipotentiaires de l'opposition, Aliou Sarr pense que " 30 millions FCfa, c'est pratiquement ce que le pôle du pouvoir avait proposé pour la présidentielle. Toutefois, cela ne va pas nous divertir ".



Celui du pôle des non-alignés, Déthié Faye, est catégorique: " Je considère que le montant est exorbitant. Il n'y a plus rien à faire, si ce n'est que de se préparer à aller aux élections ".

