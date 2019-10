15 octobre 1968-15 octobre 2019: Didier Deschamps a 51 ans aujourd'hui! Ce mardi 15 octobre correspond à l'anniversaire de Didier Deschamps. Deschamps, né en 1968 à Bayonne (France), est un footballeur international français devenu entraîneur. Il est âgé de 51 ans.

Lors d'un entretien accordé à nos confrères du "Figaro", Didier Deschamps a levé un coin du voile par rapport à sa vie de famille. A l'âge de 2 ans, paraît-il, son fils Dylan ne pouvait voir pas un ballon pour la bonne et simple raison que ça lui rappelait les absences de son père. Néanmoins, ce dernier a dû s'adapter avec le temps.



L''actuel entraîneur des Bleus a déclaré aussi que le football est une passion dévorante qui affecte tout son entourage "ma vie privée, mes proches", a t-il précisé.



L'ex-coéquipier de Zinedine Zidane est devenu sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012, et il est le troisième footballeur dans l'histoire à avoir gagné la Coupe du monde comme joueur en 1998 puis comme entraîneur en 2018.



Avec l'Olympique de Marseille, il a gagné aussi deux titres de champion de France (1990 et 1992). Il a gagné la Coupe du monde 1998 et le Championnat d'Europe 2000..



À 51 ans, il s'est reconverti entraîneur de l'équipe de France tout en essayant d'accorder du temps à ses proches. Un des défis qui se présentent actuellement devant lui, la qualification pour l'Euro 2020.

