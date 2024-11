15e édition de l’AIF : Une impulsion pour le dynamisme économique et logistique du Sénégal One Africa Forums, en partenariat avec le Ministère des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens du Sénégal prépare activement l’édition de l’Africa Infrastructures Forum. Un événement stratégique pour l'Afrique et le Sénégal, prévue du 26 au 28 novembre. Autour du thème : « Infrastructures de transport en Afrique : briser les obstacles, construire l’avenir ! », l’évènement va réunir plus de 400 participants venus de 30 pays.

Le forum se positionne non seulement comme une plateforme de réflexion et de coopération pour le développement des infrastructures africaines, mais également comme une impulsion pour le dynamisme économique et logistique du Sénégal. En accueillant cet événement d'envergure, le Sénégal affirme son rôle central en tant que hub d'infrastructures pour l'Afrique de l'Ouest, consolidant ainsi ses ambitions de croissance durable.



L’initiative consiste à faire la présentation des objectifs du forum et des enjeux pour l’Afrique. Mais, il annonce du partenariat stratégique avec le Ministère des Infrastructures et des Transports du Sénégal, dévoile les grandes lignes du programme et des intervenants de haut niveau. Il a été mentionné que l’impact de l’AIF sur le Sénégal reste une vitrine pour ses infrastructures et ses avancées logistiques.



Ailleurs, il a été relevé que cette conférence de presse offre une occasion unique d’explorer comment le Sénégal, en tant que pays hôte, peut tirer parti de cet événement pour attirer des investissements, renforcer ses partenariats régionaux et positionner ses infrastructures comme modèle dans la région. Lors du forum, comme le financement des infrastructures, la mobilité urbaine et le désenclavement rural, ainsi que leur impact potentiel sur l’intégration régionale et le développement du Sénégal.



One Africa Forums propose également One Africa Live, un espace de débats virtuels, et One Africa Bespoke, des conférences sur mesure, créant ainsi des opportunités concrètes pour un développement durable et intégré de l’Afrique.



