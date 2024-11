15e législature: De gros calibres au parlement

La 15 législature pourrait être inédite. Vraiment inédite puisque si les tendances se confirment sur la razzia de Pastef, on pourrait se retrouver avec des très gros calibres politiques à l’hémicycle de la Place Sowéto. En effet, sur la liste majoritaire, on pourrait retrouver des députés comme le président Macky Sall, l’ancien questeur Daouda Dia, Mamadou Diaw, Mamadou Lamine Thiam du PDS, Me Aissata Tall Sall, Amadou Mame Diop et Thérése Faye sur la liste de Takku Wallu. L’Assemblée nationale accueillera aussi l’ancien Premier ministre Amadou Ba, le ministre Cheikhou Oumar Hanne pour le compte de Diam ak Njarin, selon LeTémoin.



Tandis que pour Samm Sa Kaddu, Barthélémy Dias, Anta Babacar Ngom et Cheikh Tidiane Youm du PUR sont attendus à l’Assemblée nationale. Dans cette dynamique profitant certainement du plus fort reste, Abdou Karim Sall de And Si Kooluté, l’ancien ministre Moustapha Diop pour Farlu, Maguette Sene de la Marche des Territoires Nawle, Birima Mangara de Kiraay Ak Naatangue, Tafsir Thioye du PDS, Thierno Alassane Sall Sénegal Kese et Tahirou Sarr Nationaliste seront de la partie.