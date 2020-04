16 Sénégalais décédés à New York: 8 sont morts d’autres pathologies, 16 internés dans un état grave pour cause de coronavirus On en sait un peu plus sur les 16 Sénégalais décédés dans l’Etat de New York, aux Etats-Unis. Selon la Rfm, citant le Consul du Sénégal, à New York, El Hadji Amadou Ndao, 8 parmi ces personnes sont mortes d’autres pathologies que le coronavirus. Toutefois, il a démenti les informations selon lesquelles, les familles auraient des problèmes pour inhumer leurs proches. Selon El Hadji Amadou Ndao, les autorités sénégalaises sont en relation avec ces familles et leur apportent tout le soutien nécessaire. Le Consul du Sénégal à New York a aussi reconnu que 16 autres Sénégalais sont actuellement admis dans les hôpitaux à New York, dont certains seraient dans un état grave et placés sous assistance respiratoire.

