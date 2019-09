17 ans du « Joola »: Le respect de la réglementation pour la sécurité et le bien-être de tous rappelé par Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019

Le Sénégal a enregistré la plus grande catastrophe maritime de son histoire, avec le naufrage du bateau "Le Joola", au large des côtes gambiennes, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002. C’est un drame, survenu il y a 17 ans et qui a fait 1863 morts et disparus pour seulement 65 rescapés.



Ainsi, le président Macky Sall a rappelé le respect de la réglementation pour la sécurité et le bien-être de tous.



