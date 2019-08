17 milliards Cfa de téléphone par an et 307 milliards Cfa depuis 2012 pour l’achat de voitures, Macky Sall fait le bilan de l’Administration

“Le but de l’Administration, ce n’est pas s’occuper d’elle-même. Elle ne doit pas mettre autant de ressources pour son fonctionnement. On doit pouvoir optimiser le fonctionnement en modernisant nos moyens”. Le constat est du président de la République qui désire moderniser le fonctionnement de l’Administration.



“De 2012 à maintenant, nous avons dépensé plus de 307 milliards Cfa pour l’achat de véhicules. Je ne parle pas des entretiens ou de la consommation de carburant”, a déclaré Macky Sall ce lundi 5 août 2019, lors de la cérémonie de lancement du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama), au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio.



“Malgré les efforts qui ont été faits, nous continuons d’enregistrer beaucoup de dépenses. On a évalué les factures de téléphone de 16 à 17 milliards par an pour les agents de l’administration”, a précisé Macky Sall.

