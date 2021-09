18e Session de la CMAE / Abdou Karim Sall: "Les crises environnementales exigent de nous des réponses politiques urgentes" Le Sénégal a présidé ce jeudi 16 Septembre 2021, la 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l’environnement. En visioconférence , le ministre de l’Environnement et du Développement durable du Sénégal, Monsieur Abdou Karim Sall, qui en assure la présidence, a remercié ses collègues d’avoir porté la République du Sénégal à la tête de cette importante conférence. Il s’est ainsi engagé fermement, à porter cette responsabilité exaltante pour le progrès de l’agenda environnemental en Afrique.

Il a, à cet effet, rappelé le travail important accompli par son prédécesseur, Mme Barbara Creecy, Ministre des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement de la République d'Afrique du Sud, au cours des deux dernières années, dans des circonstances difficiles marquées par l’urgence sanitaire de la COVID-19, qui a imposé des restrictions et de nouvelles façons de travailler aux états africains. A cela s’ajoutent les crises environnementales liées au climat, à la biodiversité et à la pollution des milieux récepteurs.



" Ces phénomènes s’aggravent sans cesse et exigent de nous des réponses politiques urgentes et basées sur une vision commune des priorités africaines ", avertit le ministre Abdou Karim Sall.



En outre, le Chef du département de l’environnement du Sénégal estime qu’il y va de l'intérêt de l'Afrique et de ses populations, que les questions environnementales soient traitées de façon prioritaire, notamment au regard de leur importance dans la prise en charge des impacts de la Covid-19.



" C’est pour nous, Ministres africains en charge de l'environnement, à la fois une opportunité et une obligation, de travailler d’arrache-pied, pour que les moyens nécessaires soient mobilisés pour traduire les objectifs de la CMAE dans la réalité ", a-t-il soutenu.



