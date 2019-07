19 juillet 1927: le rappel à Dieu d’Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme (images) Au Sénégal, Touba, haut lieu de la spiritualité mouride, était en deuil le 19 juillet 1927. Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie du même nom, venait d'être rappelé à Dieu, à Diourbel, dans le centre du pays. « Je suis le captif de Dieu et je ne reconnais pas d’autre autorité que lui », disait Ahmadou Bamba. Des millions de fidèles suivent aujourd’hui sa voie.

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb Allāh) dit Khadimou al-Rassoul (en arabe : "serviteur du Prophète" et Serigne Touba (chef religieux, fondateur de Touba), né vers 1853 à Mbacké (anciennement Mbacké-Baol), disparu le 19 juillet 1927 à Diourbel au Sénégal, est un théologien, juriste musulman et soufi. Il est l’une des figures les plus importantes de l'islam de la région en qualité de fondateur de la confrérie des Mourides. Il fut également un grand poète. Il marqua l'histoire de son pays de par sa résistance pacifique face à la colonisation.



Né à Mbacké-Baol, ville fondée par son arrière-grand-père Maharame Mbacké dans le royaume de Baol, fils du marabout de la confrérie de Xaadir – la plus ancienne du Sénégal – Mame Momar Anta Sali Mbacké, et de Mame Diarra Bousso, Ahmadou Bamba est un musulman soufi ascétique et mystique qui écrivait sur le tawhid, le fiqh et le tassawouf ainsi que la grammaire. Il est également l'auteur de nombreuses fatwas au Sénégal et en Mauritanie (notamment sur la théologique islamique et la récitation du coran). La plus grande partie de son œuvre écrite est mystique et consacrée principalement à la glorification de Dieu, des prières et éloges sur le prophète Mahomet.















