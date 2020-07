192 personnes maintenues au chômage: Les employés du King Fahd Palace en sit-in devant l’hôtel, dénoncent une mauvaise gestion...

Les employés de King Fahd Palace sont montés au créneau contre la direction dudit hôtel. Ils ont tenu un sit-in ce matin devant l’hôtel, pour dénoncer la décision de Racine Sy. Laquelle consiste à maintenir 192 travailleurs au chômage technique. Ce, alors que le chef de l’Etat a ordonné la reprise des activités dans les entreprises étatiques. Ils défoncent également une mauvaise gestion et le non respect des droits des travailleurs.



« Depuis le mois d’avril, nous sommes en chômage technique pour 192 personnes. Ce que nous n’avons pas compris au moment où tous les hôtels sont dans une dynamique de relance que le King Fahd Palace le plus grand hôtel de l’Afrique de l’Ouest, avec un chiffre d’affaire de 12 à 13 milliards, ces gens nous disent qu’il fallait reconduire le chômage technique », a regretté Amadou Bâ sur la Rfm.



« Il y a des gens qui travaillent, ils sont à l’intérieur depuis 3 mois. Donc quelle est sa volonté ? Il y a une volonté prémédité de licencier ces gens », accuse M. Bâ.



