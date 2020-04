1er cas de covid-19 à Kaolack : le gouverneur prend des mesures fortes et confine plusieurs localités Le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue a pris des mesures fortes après le premier cas de coronavirus détecté dans la région. Il a ainsi décidé, de concerte avec les autorités médicales, de confiner le village de Thiékène d’où est originaire le cas positif, et celui de Darou Salam où ce dernier vendait des légumes, de même que la commune de Nioro. Plusieurs prélèvements ont été effectués dans ces zones. Il a été également interdit les déplacements entre les communes pour éviter la propagation du virus. Selon le gouverneur, il s’agit de tout faire pour que les contaminations se limitent à ce seul cas.

