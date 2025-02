1er congrès: Pastef annonce un plan d’action pour 2025

La réunion du Bureau politique (Bp) de Pastef/Les patriotes, mardi 28 janvier 2025, à Dakar, a été l’occasion pour ses responsables de réaffirmer la centralité de l’instance. Selon le communiqué sanctionnant cette réunion et parvenu à la Rédaction, hier, vendredi, le Bp doit garantir une mobilisation complète de toutes les énergies du parti. Dans ce sens, les dirigeants de Pastef ont annoncé leur plan d’action pour 2025, lequel doit s’articuler autour de la mise en place d’un comité préparatoire pour la tenue du 1ᵉʳ congrès de Pastef.



« Ce comité aura pour mission de formuler des propositions concernant la date, le format, le déroulement, les projets de résolution, etc., en lien avec le congrès. Par ailleurs, nous comptons aussi mettre sur pied un conseil national », lit-on dans le document. Pastef/Les patriotes compte renforcer et améliorer sa communication interne et externe ainsi que la formation des militants pour assurer son bon fonctionnement. « La tenue de rencontres, à partir de cette semaine, entre le président du parti et les députés, les coordonnateurs communaux et départementaux, les mouvements nationaux, les commissaires scientifiques nationaux, les sections de la diaspora, les élus locaux, les administrateurs et managers du parti, a été retenue par le Bureau politique », indique la même source.



Cette réorganisation du parti nécessitant « d’importantes réformes (est-ce bien le mot qui a été utilisé ?) financières », les patriotes ont insisté sur « un meilleur système de recouvrement des cotisations obligatoires ainsi que le lancement d’une campagne de levée de fonds pour le financement du congrès, la construction du siège national de Pastef et la réalisation d’autres activités importantes inscrites dans l’agenda ». Sur la reddition des comptes enclenchée par le parquet du Pool financier, Pastef dénonce l’ « agitation stérile de l’opposition qui n’a pour but que de saper l’exercice démocratique et transparent de reddition des comptes exigé par le peuple ».



