1er discours à la nation du Président Bassirou Diomaye Faye : Dr. Seydou Kanté, président du MITA TAMBA NAFA, décrypte

Le discours inaugural du Président Bassirou Diomaye Faye à la nation à la veille de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, a été à la fois inspirant et prometteur. En mettant l'accent sur des questions cruciales telles que l'emploi des jeunes et la lutte contre la vie chère, le Président a clairement démontré sa volonté de répondre aux préoccupations urgentes de la population.



Sa ferme détermination à instaurer une politique audacieuse de bonne gouvernance, à travers des réformes judiciaires et la promotion de la transparence dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, est un signal fort de son engagement envers la justice et l'équité.



Le président de la République a souligné l'importance vitale de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage pour l'économie et la sécurité alimentaire du Sénégal. En désignant ces secteurs comme les "trois mamelles nourricières" du pays, il met en lumière leur rôle fondamental dans la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et la promotion d'une croissance économique durable.



L'engagement en faveur de l'inscription automatique des jeunes de 18 ans sur le fichier électoral, est un pas significatif vers une participation démocratique plus inclusive, tandis que la proposition de digitalisation de l'administration publique promet une amélioration notable de l'efficacité et de la transparence des services gouvernementaux.



En remplaçant la Commission électorale nationale autonome (CENA) par une Commission électorale nationale indépendante (CENI), le Président exprime également sa volonté de renforcer la crédibilité et la transparence du processus électoral.



Ce discours inaugural annonce un nouveau chapitre d'espoir et de progrès pour le Sénégal et il incombe maintenant à tous les citoyens, de soutenir et de collaborer avec le gouvernement, pour concrétiser ces aspirations communes.