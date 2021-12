1er prix Galien Afrique : notre compatriote Cheikh Tidiane Diagne de l'institut Pasteur, lauréat…

Le 1er prix Galien Afrique qui encourage la recherche et l'innovation sur le continent, a vécu ce Samedi. Notre compatriote Cheikh Tidiane Diagne de l'institut Pasteur fait partie des trois lauréats pour le meilleur prix Technologie médicale.

La première Dame du Rwanda, invitée d'honneur et le président Macky Sall ont plaidé pour la souveraineté sanitaire de l'Afrique et l'élargissement du cercle du savoir qui valorise le capital humain, nous informe-t-on...

