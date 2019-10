1ère Assemblée Générale : Mame Ousmane Wade, délégué général national de Frapp /France dégage Mame Ousmane Wade est le nouveau délégué général national du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, en acronyme F.R.A.P.P, après l’élection d’un Secrétariat Exécutif National (SEN), à l’issue de la première Assemblée Générale de renouvellement de l’instance, tenue avant-hier.

Dimanche 20 Octobre 2019

F.R.A.P.P. a adopté, à l’occasion, de nouveaux statuts et un nouveau logo qui se distingue par une étoile à cinq branches de couleur rouge et noire avec, en son milieu, une carte de l’Afrique dans un cercle vert.

Le mouvement se fixe, entre autres objectifs, d' éveiller les consciences des populations et de les mobiliser autour de la nécessité, de contribuer à transformer radicalement les relations entre l’Afrique, le Sénégal d’une part et le reste du monde d’autre part par la lutte contre l’impérialisme et pour la souveraineté politique, économique, culturelle du Sénégal dans une Afrique souveraine et unie, de participer à transformer radicalement les relations entre les élu.e.s (conseillers municipaux, députés, maires, président de la république) et les peuples en mettant fin au pouvoir anti-démocratique des élus sur les peuples par le respect de la souveraineté populaire.

Frapp compte également exercer par l'action sociale et citoyenne le rôle de sentinelle de l'état de droit et de la démocratie, de se solidariser avec toutes les luttes du peuple sénégalais et des autres peuples africains qui luttent pour la souveraineté économique, la souveraineté démocratique, l’unité africaine d'œuvrer à l’union libre des peuples libres d’Afrique de soutenir les luttes des travailleurs et des peuples opprimés du monde par l’impérialisme.



