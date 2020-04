1ère tranche de 45 734 euros aux impactés du Covid-19 : le Consulat Général du Sénégal à Paris explique les critères d’attribution Dans le cadre de l’accompagnement des Sénégalais de l’Extérieur touchés par la pandémie du coronavirus, le Consulat Général du Sénégal à Paris informe qu’une première tranche d'aide d’un montant de 45.734 euros est destinée à trois cibles principales.

D’abord les familles ayant enregistré un décès à partir du 15 mars 2020. Pour percevoir l’aide, il faut se munir d’une carte d'identité ou ‘un passeport, d’un acte de décès, d’une copie de la délégation du pouvoir et son numéro de téléphone, d’une carte consulaire ou un justificatif de domicile et d’un Relevé d’identité bancaire (RIB), pour un montant de deux mille euros (2.000€, environ 1,2 million FCFA), selon un communiqué parvenu à Leral.net

Pour les compatriotes malades du COVID-19, il faut se munir d’un justificatif d'hospitalisation de Covid-19, d’une carte d'identité ou un passeport, d’une carte consulaire ou un justificatif de domicile, d’unRIB pour un montant de cinq cents euros (500€, environ 300 mille francs).

S’agissant des compatriotes bloqués, détenteurs de visas « transit » ou « court séjour », à la suite de la fermeture de l’espace aérien, il faut se munir d’une photocopie du passeport, la photocopie de la page où est apposé le visa, d’une photocopie de la page où est apposé le tempon d'entrée, du billet aller-retour, d’un RIB, pour un montant de cinq cents euros (500€, environ 300 mille francs).

Les demandeurs sont priés de prendre contact avec le Consulat par l’un des moyens suivants : En remplissant le formulaire en ligne sur www.forcecovid19diaspora.sec.gouv.sn, par courriel(e-mail) : aideforcecovid19cgsp@consulsen-paris.com, par voie postale en imprimant le formulaire téléchargeable sur le site : www.consulsen-paris.com et envoyer au Consulat Général du Sénégal à Paris 22 rue de l’amiral Hamelin 75116 Paris.

Le Consulat Général du Sénégal à Paris, informe qu’une deuxième tranche sera attribuée prochainement et qu’il avisera le moment venu, des modalités d'accès à celle-ci, conclut le communiqué.



