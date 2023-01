2 ans de prison ferme pour ce dealer : Piégé, il avait livré « accidentellement » 3 kg de drogue aux gendarmes

Le major Babacar Ndiaye, Commandant de la brigade de gendarmerie de Dakar, a aussitôt mis en action ses hommes. La mission était de rechercher et d’interpeller toute personne impliquée dans ce trafic. Ainsi, les gendarmes en civil ont investi la commune de Diamniadio.



Grâce à leur ténacité et leur perspicacité, ils ont réussi à infiltrer cette entreprise délictuelle, avant de passer une commande de drogue. Croyant avoir affaire à des clients, le trafiquant M. T. Badiane a promis de livrer des kilogrammes de chanvre indien à ses clients.



Ainsi, le suspect a fait patienter les faux acquéreurs durant plusieurs jours, avant de leur livrer trois kilogrammes de drogue, selon nos confrères de «Seneweb». C'est sur ces entrefaites que M. T. Badiane a été arrêté et acheminé dans les locaux de la Brigade de Recherches de Faidherbe.



Les autres membres de sa bande ont réussi à prendre la fuite. Déféré au terme de l'enquête puis jugé en flagrant délit, le trafiquant a écopé d'une peine de 2 ans de prison ferme.