2 jours d’échanges de la CDC à Saly : les résultats éblouissants de la CGIS SA, sa filiale immobilière et son élan pour 2021 Avec son staff dont ses deux filiales que sont la Caisse des marchés publics (CDMP SA) et la Compagnie Générale Immobilière du Sahel( CGIS SA), la Caisse des dépôts et consignation (CDC) a tenu deux journées d’échanges et de concertations à Saly pour définir son plan d’action 2021. Parmi ses premiers jalons posés, malgré les impacts négatifs de la Covid-19, la CGIS SA, filiale immobilière de la CDC, a enregistré des résultats éblouissants, prenant un bel élan pour 2021.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

Le plan d’actions de cette filiale est un des enseignements de la retraite conjointe de 48h organisée à Saly par deux filiales de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), la Caisse des marchés publics (CDMP SA) et la Compagnie Générale Immobilière du Sahel( CGIS SA).



Selon les premières informations qui ressortent de ces échanges, cet exercice annuel a permis:



- de dresser le bilan de l’exercice 2020;



- de procéder à la relecture du plan stratégique de développement 2020 - 24 de la société à la lumière des leçons apprises du bilan et



- de planifier le plan de travail annuel et budgétaire 2021.



Créee en fin 2018, CGIS SA clôt en 2020 son deuxième exercice avec des résultats probants. De son bilan, un grand bond a été noté car d’un capital initial à sa création de 400. 000.000 FCFA, CGIS a fini l’année 2020 en multipliant celui ci par 5. En effet, le capital est passé de 400.000.000 à 2 milliards 400.000.000.



Sur cet élan, le chiffre d’affaire un an après son lancement officiel en janvier dernier est de 2 milliards constitués par des recettes issues de la commercialisation produits immobiliers.



Après un départ réussi avec un benchmark national et international, la formulation et la mise en place d’outils de pilotage et de management d’une organisation performante et innovante, CGIS SA aborde l’année 2021 avec l’objectif de relever le capital de la société à 4 milliards, de lancer 5 programmes immobiliers pour un investissement de 9, 8 milliards de F CFA









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos