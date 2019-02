2 mois sans indemnités de logement : des employés de l’ambassade du Sénégal à Washington brandissent un vote sanction

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 11:23 | | 10 commentaire(s)|

Les diplomates expatriés et les employés locaux de la représentation diplomatique à New-York et de l’ambassade du Sénégal à Washington, grognent encore ! Nos compatriotes d’ailleurs déplorent le fait que les milliards de ‘’Bby’’ coulent à flots au Sénégal dans le cadre de la campagne électorale de Macky alors qu’ils sont restés, eux diplomates, deux mois sans indemnités de logement. Certains de leurs collègues diplomatiques et employés locaux ont reçu des sommations d’expulsion de la part de leurs bailleurs immobiliers.



« Bien que les suffrages de la diaspora soient insignifiants, nous allons quand même voter utile pour manifester notre mécontentement. Bilahi le 24 février, yagatoul, c’est pour bientôt», rouspète un employé-expatrié aux USA. Sans compter qu’ils peuvent aussi donner des consignes de votes à leurs familles restées au pays.













Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos