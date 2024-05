20 ans de réclusion criminelle pour Fallou Diop : Le maraîcher avait brûlé vif son père

Jugé pour parricide, Fallou Diop (26 ans) a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il avait brûlé vif son père Cheikh Diop, qui venait de prendre une seconde femme. Le drame s'était produit à Notto Gouye Diama, situé à 23 km de Thiès, le dimanche 24 mai 2020.



Le fils avait aspergé d'essence son pater et mis le feu sur lui. Transféré à l'infirmerie de Notto puis à l'hôpital régional de Thiès, Cheikh Diop avait succombé à ses blessures.



Dans sa parution d'aujourd'hui, le journal "EnQuête" repris par "Seneweb", revient sur le procès de Fallou Diop qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés devant la Chambre criminelle de Thiès. L'accusé déclare qu'après avoir été informé que son père venait de prendre une nouvelle femme, il a décidé de laver l’honneur de sa mère. Mais surtout, de se venger de son père, qui ne cessait d’accuser sa mère d’être une femme de mœurs légères.



La mère de l'accusé a confirmé les déclarations de son fils. Elle a témoigné que son mari l’accusait d’infidélité, raison pour laquelle elle ne pouvait plus rester dans le village. Ce sont ces accusations qui étaient la source du problème entre son fils et son mari, selon elle. Fallou Diop avait dit à sa mère, de ne pas supporter les accusations de son défunt père.



L'accusé a finalement été condamné à 20 ans de réclusion criminelle.