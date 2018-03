20 entreprises françaises au SIAGRO 2018 : L’Ambassadeur Christophe Bigot a visité le Pavillon France L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe BIGOT a visité mardi officiellement le Pavillon France en compagnie du Président de l'Adepta, François BURGAUD et deux conventions de partenariat ont été signées avec les acteurs sénégalais du secteur agricole : M. Ahmedou Moukhtar MBODJ, Président de l’IPAS, et M. Jean-Charles FAYE, Président du FNDASP.

Suite au succès de l’édition 2016, l’Adepta renouvelle le Pavillon FRANCE pour cette 11ème édition du SIAGRO, qui aura lieu du 13 au 16 mars au CICES, à Dakar, le Pavillon FRANCE comptera 20 entreprises françaises fournissant des intrants et équipements pour l’agriculture et l’agro-alimentaire qui exposeront sur le Pavillon France du SIAGRO.

