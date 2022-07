20 étudiants sénégalais bloqués à Toulouse et menacés d’expulsion : une nouvelle faiblesse diplomatique du Sénégal, si elle se traduit… A la tombée de cette surprenante information, deux questions méritent d’être posées : est-ce une nouvelle faiblesse diplomatique du Sénégal ? La France radicalisée, a-t-elle durci sa politique presque xénophobe envers les africains ?

Alors que la porte des pays africains leur sont largement ouvertes, entrer en France est un vrai calvaire pour les fils du continent. Mais des fois le comportement des certaines autorités françaises peuvent même pousser certains jeunes à un sentiment antifrançais.



Décrocher un visa Schengen, ou simplement français est un véritable chemin de la croix. 20 de nos braves étudiants qui siègent à l’Institut africain de management (IAM) très enthousiastes d’avoir eu des visas découvertes France de 12 jours, risquent d’avoir la déception de leur vie.



Après toutes les formalités remplies, des billets qui valent des fortunes pour un Sénégalais moyen, arrivés en France, ils ont été bloqués à Toulouse et sont maintenant sous la menace d’une expulsion. Pourquoi ?



Après avoir tout vérifié, les autorités régionales de ce pays d’accueil ont décelé une petite faille comme quoi, certes ils ont fait des réserves hôtelières, mais n’ont pas payé. Un bon prétexte pour leur refuser le séjour. Malgré, les preuves montrées sur la durée de leur séjour et leur volonté de payer à leur arrivée à cet hôtel, ils sont bloqués depuis heures à Toulouse sous menace d’expulsion.



EI si elle se concrétise, cette expulsion serait une grosse déception pour ces étudiants, mais aussi un manque d’égard envers les autorités étatiques du Sénégal. Depuis des années plusieurs ONG dénoncent la faiblesse de notre politique diplomatique et ce qui ressemble à un manque d’égard envers les pays africains.

Affaire à suivre.



