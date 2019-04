200 millions à une agence de Com’, des journaux, des sites et des journalistes 'arrosés'… les cafards de Philippe Bohn Après le scandale de l’Airbus A330 néo qui a précipité son départ d’Air Sénégal, "Source A" libère d’autres cafards de l’ex patron de la compagnie aérienne sénégalaise. Le journal révèle, en effet, que Philippe Bohn avait signé un contrat avec une agence de communication, ALBG, une entreprise canadienne, appartenant à un certain Alain Lamarre, et représentée par Bineta Guèye, pour la bagatelle de près de 200 millions. Le plus curieux dans cette histoire, note le journal, c’est qu’après avoir reçu un devis de 187 782 987 millions de francs CFA, le 12 juin 2018, Philippe Bohn décaissait 75 millions de francs en faveur de ALBG, deux jours après.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 12:16 | | 0 commentaire(s)|

Autre curiosité dans cette affaire, révèle Source A, l’agence de com’ en question devait rétribuer 5 quotidiens de la place, pour la somme de 66 millions de francs et 66 millions de francs pour quatre sites d’information de la place, soit un total de 131 millions de francs. 9 millions de francs devaient également aller à une télévision pour quelques capsules de 3 minutes, toujours selon le journal.



Last but not least, dans ladite convention est mentionnée une rubrique ‘’Journalistes’’, et pour laquelle est affecté un montant de 12 millions de francs.



Toutefois, souligne Source A, les preuves que ces montants aient été effectivement versés à ces organes et personnes citées, ne sont pas établies. De même que le journal n’a pu mettre la main sur les fiches d’émargement d’un groupe de journalistes qui émargeaient à Air Sénégal.



Un dossier qui ne manquera pas sans doute d’être tiré au clair, surtout que la société ALBG est suspectée de ne pas avoir versé la somme de 28 675 366 millions de francs CFA de TVA aux services des Impôts et Domaines. Les 13 153 838 millions de francs Cfa également versés à ALBG, représentant une commission de 9%, selon les termes de la convention, est une toute autre curiosité.

