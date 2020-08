21.000 tonnes de nitrate d’ammonium du Mali ont transité au Port de Dakar en 2019

Certainement c’est l’explosion de nitrate d’ammonium au Liban avec un bilan de près de 170 morts qui a suscité la vive émotion entourant les 3350 tonnes de nitrate d’ammonium entreposées au port de Dakar avant d’être finalement expédiées au Mali.



Selon Le Témoin, ce tonnage ne représente rien du tout par rapport aux 21.000 tonnes de nitrate d’ammonium qui ont transité en 2019 pour le compte du Mali à partir des Entrepôts maliens au Sénégal. L’information est du Secrétaire général du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine du Mali, M. Marc Dabou.



Ce dernier réagissait suite aux nombreuses réactions des Maliens sur ce sujet. Dans le document cité en référence, M. Dabou écrit que « le ministère des Transports et de la Mobilité Urbaine constate, depuis un certain temps que des informations sur les réseaux sociaux font allusion au transport de nitrate d’ammonium au Mali et à son impact sur la sécurité des populations.



Le ministère rassure les populations que le transport de ce produit qui est une commande habituelle des sociétés minières pour des besoins d’utilisation dans les carrières… En 2018, plus de 19.000 tonnes de nitrate d’ammonium ont été acheminées au Mali à partir des Entrepôts maliens au Sénégal et au Ghana. En 2019, ce sont plus de 21.000 tonnes du même produit qui ont été acheminées à partir du port de Dakar… »



