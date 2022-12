21 ans après sa disparition: Le parti socialiste se souvient de Senghor Comme chaque année, depuis 21 ans, les familles biologique, politique, socialiste, administrative et étatique de feu Léopold Sédar Senghor, sont venues, le 20 décembre 2022, selon une tradition bien établie, honorer, au cimetière de Bel Air, la mémoire de l’ancien Président-poète du Sénégal. Elles portent ainsi « fièrement son héritage et sa pensée multidimensionnelle ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 18:23 | | 0 commentaire(s)|

En présence du Ministre d’État, Augustin Tine, de Joseph Ndiaye de la Fondation Léopold Sédar Senghor, d’Aimé Sène, président de l’Amicale des cadres catholiques du Sénégal, de Me Daniel Senghor, Léna Senghor (fils de Me Lat Senghor) et Georges Senghor (fils de Catherine Senghor), de son homonyme Léopold Sène, les socialistes se sont recueillis, hier, mardi 20 décembre, au cimetière de Bel Air, sur la tombe de Léopold Sédar Senghor, disparu il y a 21 ans.



La délégation du Parti socialiste (Ps), était composée par l’ancien chef de cabinet du Président Senghor et organisateur de la cérémonie, Mar Diouf, Aïda Sow Diawara, vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguirane Ndoye et Moustapha Diaw, membres du Conseil des sages du parti, Makhoudia Ndour, Niadiar Sène, Kadjaly Gassama, Cheikh Sèye, Secrétaire permanent, le maire de Grand-Dakar et neveu par alliance du Président-poète Jean Baptiste Diouf, des membres du Bureau politique (Bp) et du Secrétariat exécutif national (Sen), parmi lesquels les anciens députés Oulèye Diaw, Juliette Zingan, et Karim Mbengue, Secrétaire national aux Tic.



Après le dépôt de trois gerbes de fleurs, au nom de l’État, de la famille Senghor et du Ps, l’abbé Alain Attaba de la Cathédrale Notre Dame des Victoires et du Souvenir africain, a officié la cérémonie religieuse.



Au nom de la famille, Me Daniel Senghor a rappelé le « Senghor, enfant de Djilor et de Joal, le parcours d’enseignant du professeur Senghor en France, son passage comme prisonnier de guerre lors de son engagement militaire durant la seconde guerre mondiale, ses relations internationales avec les grands hommes de ce monde ».



Au nom de l’État du Sénégal, Augustin Tine a rendu un « hommage appuyé aux qualités d’homme d’État et de bâtisseur de la Nation » de Léopold Sédar Senghor et a rappelé aux socialistes, que « le Président Senghor n’appartient pas qu’au Ps seulement ».



Mar Diouf a parcouru, pour l’assistance, le Senghor de derrière les dorures de la fonction, que seuls, les membres proches de son cabinet avaient bien connu. La journée de souvenir s’est achevée par une Messe d’anniversaire à la Cathédrale, à laquelle a également pris part le Ps. Repose en paix, Sédar !











leSoleil

