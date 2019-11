21 novembre 2019, SENEGALMETIS a 9 ans ! ( Merci à Xavier Ricou ) : parce que tout a un début et une fin, je vous annonce que 2020 sera la dernière année de cette page. Nous en sommes à présent à 2753 sujets, autant d’illustrations et plus de 800 pages de texte. Sauf cas de force majeure ou lassitude prématurée, nous arrêterons donc à 3000 sujets ou à 10 ans pile, ce qui reviendra pratiquement au même. Environ 250 nouveaux sujets restent donc à publier, sans compter les rediffusions. A ce moment, SENEGALMETIS pourrait devenir une marque, non pas évidemment dans un but lucratif, ce qui en pervertirait l’esprit, mais pour constituer une sorte de label ou de caution à certains événements. Il continuera ainsi d’exister à travers d’autres supports où l’expression sera plus apaisée et le public éventuellement plus averti : expositions, livres, conférences, cours, etc. Bref, de nouveaux cheminements en perspective après cette belle décennie passée ensemble.



