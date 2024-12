22e Forum de Doha : Le Président Bassirou Diomaye Faye défend une Afrique ambitieuse et ouverte Le Président de la République du Sénégal, SEM Bassirou Diomaye Faye, a marqué de sa présence le 22e Forum de Doha, qui s’est ouvert ce samedi 7 décembre 2024 au Qatar. Cet événement, rassemblant des dirigeants mondiaux, des experts et des décideurs, est une plateforme internationale dédiée aux échanges sur les grands défis globaux.

Selon l’info publiée sur la page officielle de la présidence de la République, lors d'une session de haut niveau, le Chef de l’État a pris la parole face à Ghida Fakhry, modératrice reconnue, pour exposer sa vision sur les enjeux contemporains. M. Faye a présenté un plaidoyer en faveur d’un Sénégal et d’une Afrique « décomplexés, jeunes, ambitieux et résolument ouverts au monde ».



Dans son intervention, le Président a insisté sur le potentiel inestimable du continent africain, mettant en lumière sa résilience, sa créativité et la détermination de ses populations à construire un avenir prometteur malgré les obstacles. « Le Sénégal et l’Afrique ne sont pas définis par leurs défis, mais par leur capacité à les surmonter et à innover », a-t-il déclaré.



Ce discours, prononcé dans le cadre d’un événement international de premier plan, réaffirme la position du Sénégal en tant qu’acteur clé sur la scène mondiale, porteur de solutions et de perspectives pour un avenir durable.



La participation du Président Faye au Forum de Doha s’inscrit dans une dynamique de diplomatie proactive, visant à renforcer les partenariats internationaux et à promouvoir une Afrique tournée vers l’avenir.



