22e anniversaire du naufrage du Joola: Le Premier ministre à Ziguinchor, aujourd’hui

Ce jeudi 26 septembre 2022, cela fera 22 ans que le Sénégal enregistrait la pire catastrophe maritime du monde. Le bateau "Le Joola" sombrait au large de l’océan Atlantique, faisant environ plus de 2 000 morts.



Un naufrage qui a ému tout le Sénégal, notamment la Casamance d’où le navire avait appareillé. Une région qui continue à souffrir des séquelles de cette tragédie sans précédent.



D'après "Le Témoin", ce jeudi 26 septembre 2024, pour la première fois depuis sa survenue, la commémoration de ce drame sera présidée par un Premier ministre. Ce qui ne s’était jamais fait du temps des régimes de Me Wade et de Macky Sall.



Ousmane Sonko va présider une cérémonie d’hommage aux victimes et à l’inauguration du Musée Le Joola, érigé à quelques encablures du port de Ziguinchor.