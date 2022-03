22e session de l’Assemblée générale du MEDS: Mbagnick Diop magnifie le partenariat Public-privé qui existe au Sénégal

Devenue une coutume, le mouvement des entreprises du Sénégal MEDS a encore perpétué sa traditionnelle assemblée générale. Cette année coïncidant avec la 22e session a été présidée par la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye et du président dudit mouvement Mbagnick Diop.



A l’entame de son allocution, Mbagnick Diop n’a pas manqué de faire un bref rappel des activités du MEDS de cette année 2022 qui sera marqué par une combinaison d’événements interpellant le secteur privé national. Selon lui, ils participeront au développement économique et social du pays surtout avec le contexte politique mondial sans oublier la Covid-19. Tous ces détails pourraient être compromis surtout avec le lancement du PAP_2A sur la période 2019-2023 laisse entendre le président du MEDS.



Profitant de l’occasion, Mbagnick Diop a magnifié le partenariat Public-privé qui existe au Sénégal qui s’est traduit par une mise en place d’un écosystème porteur pour l’émergence et l’épanouissement de ce secteur. C’est dans cette perspective que le Mouvement des Entreprises du Sénégal a réussi son objectif qu’est de partager sa vision sociale de l’économie. Telle est la philosophie de ce mouvement affirme le MEDS. D’ailleurs c’est ce qui fait la réussite de ce mouvement affirme le président.



Aujourd’hui les capacités managériales du MEDS, son parcours et ses réalisations sont cités à titre d’exemple au-delà des frontières du Sénégal. A ce c’est ce qui a valu sa consécration à travers le prix Nelson Mandela, le succès des activités comme les African Leadership Awards (ALA). Dès lors, Mbagnick Diop a rappelé les valeurs qui fondent ce mouvement d’entreprise adoubé par les hautes autorités de l’État qui saluent son esprit contributif.

Avec Rewmi