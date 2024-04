23e Session sur les administrations publiques: Mimi Touré parmi les 17 experts de l’Onu

La candidate recalée par le Conseil constitutionnel, fait partie du Comité des 17 experts des Nations-Unies sur les administrations publiques (Cepa). Mimi Touré participe ainsi à la 23e Session au Siège de l’Onu, à New York.



Membre de la coalition Diomaye Président, elle a magnifié le thème de la rencontre qui traite des «Nouvelles perspectives en matière de gouvernance pour faire progresser les Objectifs de développements durables (Odd) et éradiquer la pauvreté».



Pour l’ancienne ministre de la Justice, le thème de cette session s’inscrit en « droite ligne, des ambitions de notre nouveau régime et des espérances des Sénégalais ».











Bes Bi