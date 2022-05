24 heures après son embauche, son patron absent : Aliou Diallo chipe 200.000 F CFA dans la caisse de la boutique et disparaît Embauché pour gérer une boutique, Mamadou Aliou Diallo a volé le surlendemain de son recrutement la recette, laissant la boutique grande ouverte avant de se fondre dans la nature. Interpellé, il sert comme prétexte qu’il devait de l’argent à un marabout établi au Burkina Faso qui lui avait promis de lui confectionner un portefeuille magique dans lequel il y aurait de l’argent en permanence. Le Témoin

La victime, Thierno Houdou Diallo, commerçant domicilié à l’unité 10 des PA, avait fait appel au sieur Mamadou Aliou Diallo pour qu’il lui gère sa boutique se trouvant à la Zone de captage. C’est ainsi qu’il a recruté le mis en cause le 12 avril dernier. Le lendemain, alors que le propriétaire de la boutique était parti au centre-ville de Dakar, il a reçu un appel d’un certain Vieux Fall l’informant que le nommé Mamadou Aliou Diallo était parti et avait laissé la boutique ouverte.



Sans tarder, le commerçant rebrousse chemin pour s’enquérir de la situation. A sa grande surprise, il constate l’absence de son nouvel employé qui s’est évaporé en emportant la somme de deux cent mille (200 000 FCFA). Il tente de le joindre au téléphone mais bute sur son répondeur. Malgré d’intenses recherches, le sieur Aliou Diallo est resté introuvable.



Avant-hier, alors que le commerçant se trouvait au marché de Guédiawaye avec des amis, il a aperçu son ex-employé indélicat qui vaquait tranquillement à ses occupations. Aidé par ses amis, il l’a interpelé avant de conduire au poste de police.



Face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



« J’ai abandonné la boutique en la laissant ouverte. Cependant, j’ai pris la précaution de la confier au sieur Fall en emportant uniquement la somme de 65.000 FCFA et non 200 000 FCFA comme le soutient le plaignant. J’avais des difficultés financières et je devais de l’argent à un marabout burkinabé qui m’avait promis de me confectionner un portefeuille magique dans lequel il y aurait de l’argent en permanence », s’est défendu Mamadou Aliou Diallo.



Il explique avoir laissé à son ex-patron une note pour lui expliquer sa volonté de le rembourser une fois qu’il serait immensément riche selon la volonté du marabout burkinabè. Après ses aveux, il été déféré au parquet



