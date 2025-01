24,5 millions d'euros pour un Sénégal durable : Un nouvel accord signé par Abdourahmane Sarr, le Ministre de l'Économie, du Plan, avec l'Allemagne Dans le cadre des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Allemagne, un nouvel accord de coopération technique a été signé ce jour entre Abdourahmane Sarr, le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), l’Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et Sönke Siemon.



Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

D’un montant de 24,5 millions d’euros, ce don résulte des négociations intergouvernementales tenues en novembre dernier.



Cet accord porte sur trois projets clés visant à promouvoir un développement inclusif et durable.



Cohésion sociale et la transparence : Ce projet ambitionne de renforcer l’État de droit et la justice, tout en luttant activement contre la corruption et les flux financiers illicites, dans le but de renforcer la confiance entre citoyens et institutions.



Finance durable : L’accent est mis sur l’élaboration d’une stratégie de financement vert pour accompagner la transition écologique, y compris une taxonomie adaptée aux besoins du Sénégal.



Transition énergétique : Le programme d’Énergies Durables s’inscrit dans le cadre du JETP et vise à appuyer le ministère en charge de l’énergie, pour améliorer les politiques et les investissements dans ce secteur.



Ce partenariat témoigne de la volonté commune des deux nations de concilier progrès économique, protection de l’environnement et inclusion sociale, en harmonie avec les objectifs de l’Agenda 2030 des Nations unies. Par cette coopération, l’Allemagne réaffirme son rôle d’acteur clé dans le soutien au développement du Sénégal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook