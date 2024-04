24e édition de la Fiara, du 4 au 26 mai: Les grandes innovations du comité d’organisation

Le comité d’organisation de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Fiara), a introduit dans son programme de 23 jours de rencontres et d’expositions, le Salon international de l’agriculture, des ressources animales (Siara). Une innovation de taille pour ce rendez-vous qui se tiendra du 4 au 26 mai au Cices, sous le thème «La souveraineté face aux changements climatiques».



D'aprés "Bes Bi", pour cette présente édition, la date du 14 au 18 mai est retenue pour l’organisation de la Siara, qui est spécifiquement dédiée à l’Italie, à la France, et à la Belgique. Selon le directeur de la Fiara, Pape Abdou Fall, cette innovation « permettra aux hommes d’affaires qui n’ont plus le temps de rester longtemps dans ces zones, de venir participer à la Fiara d’une autre manière et retourner chez eux ». Plus de 1000 exposants sont attendus, de même que la participation de l’Usaid, du Cosec, de l’Asepex, de l’Adepme. Mais aussi, des délégations sous-régionales comme le Mali, le Burkina, le Niger.