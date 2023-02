25 ans d’existence du parti : Le PUR tient son méga meeting ce dimanche

La bataille de la banlieue aura bel et bien lieu ! Après le pari de la mobilisation gagné par le Pastef d'Ousmane Sonko lors de son meeting à Keur Massar, le succès de la coalition BBY à Pikine, c’est au tour du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) d’organiser un méga meeting à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, ce dimanche 19 février 2023. Un rassemblement qui met le parti du guide religieux des Moustarchidines au défi de la mobilisation, qui d’ailleurs, semble être gagné d’avance, si l’on sait que du côté de la formation politique, l’on est à pied d’œuvre pour réussir ce challenge.



Confection de tee-shirts, Lacoste, casquettes, drapeau, tout à l’effigie du parti, aucun détail n’est laissé en rade. Minutieusement mais sûrement, les préparatifs vont bon train. Une équipe digitale spécialement dédiée, a été créée pour la confection des articles. Du côté de la commission Communication, l’on s'attelle également à la réussite de ce grand évènement. Le choix de la banlieue pour abriter ce rassemblement n’est pas fortuit. En effet, après plusieurs localités proposées au sein du parti telles que Tivaouane, Mbour, Thiès, le terrain de Dagoudane sis à Pikine etc., c’est le stade Amadou Barry de Guédiawaye qui a été retenu. D’ailleurs, la lettre d’information a déjà atterri sur la table du préfet de Guédiawaye depuis jeudi.



A travers ce meeting, le Pur veut montrer sa force et son ancrage dans le landerneau politique sénégalais. Le prétexte de ce meeting est la célébration des 25 années d’existence du PUR. Fondé le 3 février 1998 par Serigne Moustapha Sy, ce parti politique a un soubassement religieux. Les couleurs du parti sont le vert et le blanc, son symbole est représenté par deux colombes se faisant face. Lors de son congrès de constitution en 2000, le logo était principalement constitué de la carte de l'Afrique et des initiales du Parti.



Lors de l’élection présidentielle de 2000, le fondateur du parti avait déposé sa candidature, mais avait fini par la retirer sur la demande de son père Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Ce qui a ralenti les activités du parti de 2000 à 2017. C’est seulement en 2017, lors des élections législatives, que le parti PUR est arrivé à obtenir trois sièges à l'Assemblée nationale, en terminant 3e de ces élections, sans coalition avec un autre parti ou d'autres mouvements politiques, faisant du parti PUR une véritable révélation aux yeux des Sénégalais et de la presse.



Chemin faisant, il participe pour la première fois à l’élection présidentielle de 2019, avec comme candidat, le directeur de l’Université du Sahel et ancien député, Issa Sall. Il finit quatrième avec un score de 178 533 voix, soit 5%, derrière Macky Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko.













L'As