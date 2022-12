26 Décembre 1982 – 26 Décembre 2022 : Le conflit Casamançais a 40 ans et s’impose de fait comme le plus vieux conflit en Afrique Un conflit sans solution et sans avenir.

En ce jour d'anniversaire des 40 ans de cette crise, nos pensées vont aux milliers de victimes.



Nous profitons de l'occasion pour interpeller le gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance à faire preuve d'élégance et de lucidité pour aller à la table de négociation et conclure ainsi ce conflit.



La souffrance et la patience des populations, et des victimes de ce conflit doivent impérativement être prises en compte par les parties.



Fait à Paris le 26/Décembre 2022



