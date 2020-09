29 SECRÉTAIRES MUNICIPAUX ET AGENTS DE SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL FORMÉS SUR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DES INFRASTRUCTURES RURALES

Oumar Guèye les invite à réinvestir toutes les connaissances acquises dans leur milieu professionnel pour un accompagnement toujours utile aux collectivités territoriales.



« C’est activité qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de travail et Budget annuel 2020 du Programme national de Développement local (PNDL), trouve toute sa pertinence dans ce contexte actuel de relance de l’économie nationale face à la pandémie de la COVID-19 », selon le ministre des collectivités territoriales,du développement et de l’aménagement.



Oumar Guèye qui présidait, ce jeudi 4 Septembre 2020, à Saly, la cérémonie de clôture de cette session de formation, a fait savoir que cette formation intervient à l’heure où la problématique du désenclavement retient l’attention de plusieurs acteurs au développement et de la plus haute Autorité de ce pays, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République.



Le ministre a , dans son discours constaté, que le PDZP/PNDL a atteint sa vitesse de croisière. Et Avec la poursuite du processus de contractualisation au niveau des collectivités territoriales bénéficiaires, les pôles décentralisés de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) ont approuvé, à ce jour, 26 DAO pour un linéaire de 524 km sur un total de 550 km de pistes à réaliser.



« Au total, toutes les collectivités territoriales bénéficiaires du financement du Fonds africain de Développement (FAD) ont délivré leurs ordres de service de démarrage des travaux », souligne Oumar Gueye.



Ainsi, il a saisi cette opportunité pour féliciter, au nom de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, le Secrétaire exécutif du PNDL et l’exhorte à poursuivre cette dynamique.



En marge cette cérémonie, le ministre des collectivités remercie et félicite Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République d’avoir bien voulu autoriser le recrutement de 140 agents et le programme de réhabilitation des Services déconcentrés de l’Appui au Développement local.



Le ministre qui se dit très satisfait de ce qu’il a pu constaté, invite les participants à poursuivre leurs efforts en matière d’animation du développement territorial en plaçant la barre beaucoup plus haut en direction des collectivités territoriales pour le renforcement de la politique de décentralisation et de développement territorial de vos régions d’accueil.



Après avoir présidé la cérémonie de clôture de cette session de formation, en présence du directeur exécutif du PNDL Mamadou Thiaw, du préfet de Mbour entre autres directeurs, le ministre Oumar Gueye a remis, à chacun , des 29 participants une attestation.















